Comércio no Rio vai fechar suas portas a partir desta terça-feira

A partir do primeiro minuto desta terça-feira, os comércios da cidade do Rio de Janeiro não poderão abrir as suas portas, por conta do coronavírus edit

247 - A partir do primeiro minuto desta terça-feira, os comércios da cidade do Rio de Janeiro não poderão abrir as suas portas. Essa medida faz parte das restrições determinadas pela prefeitura como forma de combater a propagação do novo coronavírus. A informação é do portal UOL.

Em entrevista coletiva transmitida hoje pela internet, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reforçou que a decisão tem como objetivo evitar a aglomeração de pessoas. Ele recomendou mais uma vez para que a população fique em casa, principalmente idosos e pessoas do grupo de risco para a doença.