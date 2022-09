Comício de Haddad é cancelado em Ribeirão Preto por questões de segurança

Apoie o 247

247 - Os partidos que organizaram para esta sexta-feira (16) a caminhada e o comício do candidato ao governo do estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) cancelaram o evento da campanha por questões de seguranças. A Polícia Federal, por meio do trabalho de inteligência, informou ao Partido dos Trabalhadores que a atividade é insegura para os candidatos, que disputam o governo do Estado e a Presidência da República.

Secretário de Comunicação do PT de Ribeirão Preto, José Alfredo Carvalho disse que aliados de Haddad ficaram "estarrecidos com essa informação, que coloca nossa democracia em risco e o direito à liberdade". "Por onde passa, o PT e os partidos de esquerda, tem sido vítimas de violências e intimidações, como vem acontecendo com o presidente Lula, que também foi obrigado a cancelar comício", afirmou.

"Essas pessoas demonstram, com isso, o país querem para elas: por meio de ameaças, truculências e atos antidemocráticos. Não estão acostumados com disputas transparentes e democráticas. Querem o país para eles, para o bem deles e não para o povo brasileiro! Estamos tristes com isso, mas vamos ouvir a recomendação da Policia Federal", acrescentou.

Também participariam do encontro o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), vice do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o candidato ao Senado pelo estado de São Paulo Márcio França (PSB) e outras lideranças.

Intenções de voto

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (15), mostrou que Haddad ficou na primeira posição, com mais de 10 pontos percentuais de vantagem para o segundo colocado, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa pelo governo paulista.

Na disputa pelo Senado em São Paulo, o candidato Márcio França (PSB) conseguiu mais de 15 pontos percentuais de vantagem para o segundo colocado, o Astronauta Marcos Pontes (PL).

Nas intenções de voto para a Presidência da República, o ex-presidente Lula manteve a primeira posição, com 45%, e Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado, teve um ponto percentual a menos na comparação com a última pesquisa, divulgada na sexta-feira (9) passada. O candidato do PT continuou com chances de vencer em primeiro turno. Lula conseguiu mais de 15 pontos de vantagem sobre o candidato do PL em segundo turno. Os números apontaram aumento da rejeição a Bolsonaro.

A pesquisa do instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, divulgada nesta sexta-feira (16), também mostrou Lula perto da vitória em primeiro turno.

