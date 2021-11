Comissão da Assembleia de MG aprova na calada da noite PL que facilita exploração da Gerdau na Serra da Moeda

Apoie o 247

247 - A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais marcou para 23h45 da quarta-feira, 17, a sessão que aprovou um projeto de lei (3300/2021), de autoria do deputado Tiago Cota (MDB), que amplia a área de conservação na Serra da Moeda em 75 hectares, mas retira da área de proteção 12 hectares.

No Twitter, a vereadora de Belo Horizonte Bela Gonçalves (PSOL) denunciou a operação da comissão e disse que o PL “quer diminuir a área de preservação da Serra da Moeda para facilitar a implantação de um novo empreendimento da mineradora Gerdau”.

Segundo ela, “uma reunião marcada para as 23h45 da noite, por si só já denuncia o seu caráter danoso por ser explicitamente as escondidas. Também pela pressa que parece haver na casa para a aprovação já que o PL já está pronto para ser votado em plenário”.

O projeto já está pronto para ir ao plenário, uma vez que em 72h, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Meio Ambiente e pela Comissão de Desenvolvimento Econômico.

Segundo a deputada Beatriz Cerqueira (PT), "a ampliação é uma ilusão. É exatamente para dar essa falsa ideia de que o projeto ampliaria a área de proteção. A grande finalidade do projeto é a desafetação, ou seja, a área que está sendo retirada da proteção. Com isso, a Gerdau poderá ampliar a sua mineração no município de Moeda, trazendo consequências gravíssimas ao meio ambiente".

"A Gerdau é quem faz a mineração na região. Ela vai ter possibilidade de ampliar a área de exploração e é o que ela deseja. Na própria tramitação do projeto já existem dois documentos da Gerdau fundamentando a alteração", afirma.

