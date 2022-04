Comitê científico do Governo de SP já discute estabilização da Covid

Apoie o 247

247 - O comitê científico que assessora o Governo de São Paulo no combate à epidemia da Covid-19 já começa a discutir quando a doença atingirá um piso de casos, internações e mortes no estado a partir do qual os índices não mais sofrerão queda significativa. Ou seja, em que patamares ela se estabilizará, passando a fazer parte da vida da população como diversas outras enfermidades que não conseguem ser erradicadas. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em praticamente todos os ambientes e a vida voltando ao normal, os índices ainda seguem apresentando ligeira queda.

A média diária de casos, que na primeira semana de fevereiro chegou a 14.542, chegou nesta semana a 5.114 —uma baixa de 16,3% em relação à semana passada.

A média de 1.521 internações diárias do fim de janeiro e começo de fevereiro caiu agora para 165 —baixa de 15,7% se comparada à semana anterior. E 32 pessoas em média ainda morrem por dia em São Paulo de Covid-19 —número que precisa ser lamentado, mas, ainda assim, 40,7% menor do que a média da semana anterior— e muito abaixo da média de 272 mortes diárias registradas em meados de fevereiro.

