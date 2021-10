Comitê científico valida plano que flexibiliza uso de máscaras no Rio

Apoie o 247

Metrópoles - Os integrantes do Comitê Científico da Prefeitura do Rio reforçaram, em reunião nesta segunda-feira (25/10), a aprovação da redução das restrições sanitárias por conta da Covid-19. Entre elas, aparece a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos para quando a cidade atingir 65% da população total vacinada com duas doses ou dose única e a liberação total do uso da proteção quando o índice for de 75%.

Na manhã desta segunda-feira (25/10), o índice registrado de imunizados era de 64,4% na capital. No entanto, a medida não terá ainda efeito prático para o cidadão, que deverá seguir usando a máscara por conta do decreto estadual que torna o item obrigatório, em vigor desde junho de 2020 e ainda não modificado pelo governador Cláudio Castro.

De acordo com o secretário Daniel Soranz, todas as ações restritivas devem ser flexibilizadas até o fim de novembro na cidade, mantendo o uso de máscaras apenas em escolas, transportes públicos e hospitais.

