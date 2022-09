Comitê de coordenador de Haddad sofre ataque e apoiadora é agredida

Um homem que se identificou como apoiador de Jair Bolsonaro destruiu materiais de campanha e agrediu uma mulher no comitê do deputado Emídio de Souza (PT-SP) em Osasco (SP) edit

247 - O comitê de campanha do deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP), coordenador da campanha de Fernando Haddad (PT) ao Governo de São Paulo, sofreu um ataque. Um homem que se identificou como apoiador de Jair Bolsonaro (PL) invadiu o espaço, destruiu materiais de campanha e agrediu a única apoiadora que estava no comitê em Novo Osasco, bairro situado no município de Osasco, na Região Metropolitana do estado de São Paulo.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (27) pelo jornal Folha de S.Paulo, a apoiadora afirmou ter sido empurrada algumas vezes. O agressor fugiu do local.

O deputado estadual Emídio de Souza disse que "infelizmente a onda de ódio chegou a Osasco e hoje atingiu a nossa campanha". "Um bolsonarista invadiu o nosso comitê do Novo Osasco, agrediu uma apoiadora e destruiu materiais. Vamos tomar todas as medidas para que esse sujeito pague pelos crimes que cometeu. O fim está próximo, bolsonaristas. O amor vai vencer. Vocês não nos intimidam", disse.

Crimes políticos

No último sábado (24), um homem de 59 anos entrou em um bar na cidade de Cascavel, no Ceará, e matou a facadas um cliente, 39 anos, após a vítima dizer que é eleitor do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em João Pessoa (PB), um policial militar foi baleado após iniciar uma discussão sobre política com um policial civil.

Um homem de 34 anos foi assassinado a facadas em um bar na cidade de Rio do Sul (SC). A Polícia Civil investiga se o crime foi consequência de uma discussão sobre política ou se foi uma briga familiar.

No início de setembro, o presidente do PT de Ilha Solteira (SP), Alessandro Rodrigues, denunciou à polícia um atentado que teria sofrido de um bolsonarista em Três Lagoas (MS). No começo do mês, um bolsonarista matou um eleitor de Lula a facadas, na cidade de Confresa (MT).

No dia 9 de setembro, o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi ameaçado por um homem armado, bolsonarista, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Em julho, o policial bolsonarista Jorge Guaranho assassinou a tiros o militante petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR).

