Comitê de médicos que aconselha Doria na Covid-19 rejeita fim da obrigação do uso de máscaras

O governo e as prefeituras de algumas cidades —entre elas, a da capital— já começaram a debater o eventual relaxamento da regra para as próximas semanas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O comitê científico que aconselha o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sobre o combate à Covid-19 é contra o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no estado neste momento. O governo e as prefeituras de algumas cidades —entre elas, a da capital— já começaram a debater o eventual relaxamento da regra para as próximas semanas. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Os integrantes do comitê, formado por médicos e cientistas, são unânimes na posição contrária à liberação já em outubro.

"É possível no futuro que isso aconteça. Mas no momento a máscara contribui muito para a redução dos casos de Covid-19. E o vírus segue fortemente presente entre nós", afirma o médico Paulo Menezes, que coordena o centro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE