Comitê do Rio vê cenário positivo da pandemia na cidade e recomenda Carnaval sem restrições

247 - O Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) do Rio de Janeiro recomendou à prefeitura não estabelecer nenhuma restrição ao carnaval de 2022 no cenário atual da pandemia. Segundo os cientistas, o alto índice de vacinados na cidade, cerca de 80% da população, permite que o planejamento da festa seja mantido.

O CEEC, então, recomenda que a Secretaria Municipal de Saúde não estabeleça, nesse momento, restrições ao Carnaval no desfile da Sapucaí e na rua, mas recomenda que o cenário epidemiológico continue sendo observado para possíveis alterações.

Na semana passada, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), disse que "o Carnaval da [Marquês de] Sapucaí é algo garantido" e destacou que no Carnaval de rua "não há qualquer possibilidade de controle daqueles que estarão participando das celebrações".

"O CEEC fundamentado no cenário epidemiológico favorável (número de casos, número de casos internados, % de positividade de testes) com 80% da cobertura vacinal atual, na análise dos dados de todos os eventos com aglomeração no país e no Rio de Janeiro, e sustentado pelas evidências científicas disponíveis, recomenda a SMS que não estabeleça, nesse momento, nenhuma restrição à realização do carnaval carioca", diz a ata da reunião, compartilhada por Paes no Twitter.

