Comitês chamam ato por Fora Bolsonaro no próximo domingo na Avenida Paulista

247 - Os comitês de luta e o PCO estão chamando para o próximo domingo, 26, um ato na Avenida Paulista por “Fora Bolsonaro e todos os golpistas”. Segundo os organizadores, o ato irá ocorrer às 14h no MASP.

Os atos estão ocorrendo todos os domingos e contam com a participação principalmente de militantes do PCO, de movimentos por moradia, do PT e dos comitês de luta, que são uma organizações independentes das quais participam diversos partidos e militantes sem filiação partidária.

Os organizadores chamam o ao “diante do descaso dos governantes com a vida da população, os consecutivos ataques contra os direitos dos trabalhadores, o aumento exponencial da violência policial e avanço do fascismo”. “Convidamos todos a participar de mais um ato pelo Fora Bolsonaro e contribuir para uma luta de mobilizações nas ruas”, reforçam.

No chamado, ainda pedem para que as pessoas participem de máscaras para não favorecer a disseminação do coronavírus. “Vista a camisa do seu partido, do seu coletivo, time de futebol, levante a sua bandeira e lute contra esse governo genocida”, concluem.

Arte de convocação do ato (Photo: Reprodução)

