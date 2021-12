Comitiva confisca 2 das 5 das cinco ambulâncias do Guarujá por causa de férias de Bolsonaro

Apoie o 247

Henrique Rodrigues, Revista Fórum - As férias de sete dias do presidente Jair Bolsonaro no Forte dos Andradas, uma unidade do Exército Brasileiro localizada em Guarujá, no litoral de São Paulo, têm trazido problemas para os moradores da cidade. Segundo denúncias de funcionários públicos do município, duas das cinco unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ficaram à disposição em tempo integral da comitiva presidencial, deixando os atendimentos no balneário em situação caótica.

As cinco ambulâncias do Samu na cidade, que já encontravam dificuldades para manter a rapidez no socorro aos moradores e turistas, agora, em três, tornaram-se totalmente insuficientes, segundo fontes ouvidas pela reportagem. De acordo com a Prefeitura de Guarujá, não seriam cinco ambulâncias, mas sim sete desses veículos.

