Complexo do Salgueiro foi recordista em casos de homicídios em confronto com a polícia em 2021

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, a Área Integrada de Segurança Pública 7 (Aisp ) teve entre janeiro e setembro, o ano com mais mortes em confronto com a polícia desde 2003, início da série histórica edit

247 - Nos primeiros nove meses de 2021, a área do 7º BPM (São Gonçalo), responsável pelo policiamento no Complexo do Salgueiro — local da nova chacina no Rio de Janeiro no último fim de semana — registrou 167 homicídios em confrontos com a polícia, o equivalente a uma ocorrência a cada 39 horas, em média.

De acordo com dados publicados pelo Instituto de Segurança Pública, a Área Integrada de Segurança Pública 7 (região do Complexo do Salgueiro) também teve, entre janeiro e setembro, o ano com mais mortes em confronto com a polícia desde 2003, início da série histórica. Até então, o período mais violento havia sido nos primeiros nove meses de 2019, com 166 ocorrências, informou o jornal O Globo.

Ainda de acordo com a reportagem, janeiro foi o mês mais violento, com 26 mortes, seguido por março, com 25 casos, e julho, quando foram registradas 24 ocorrências.

Chacina

A chacina do Complexo do Salgueiro segue o roteiro de quase todas as chacinas, como a que trucidou 24 pessoas no Jacarezinho, no Rio, em maio passado: um policial é morto em um confronto e a seguir é realizada uma chacina como vingança sobre os moradores da região do assassinato.

No sábado (20), um policial militar morreu em atuação na região do Salgueiro. O sargento foi identificado como Leandro Rumbelsperger da Silva, de 38 anos. Após a ação, os policiais ocuparam o bairro.

