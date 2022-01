Compra de 500 fuzis pela polícia do Rio é suspeita de favorecimento por Flávio Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Uma compra de 500 fuzis pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pode ter sido direcionada a uma empresa com sede nos Estados Unidos, a Sig Sauer, pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo investigação dos jornalistas Igor Mello e Eduardo Militão, do UOL, a empresa, gigante da indústria bélica, já recebeu diversas manifestações favoráveis aos seus negócios no Brasil por parte da família Bolsonaro.

A Sig Sauer venceu o pregão em julho com a oferta de R$ 3.810.442,05 (2% abaixo do teto estipulado), mas a compra só foi concretizada cinco meses depois. Isso depois de o senador Flávio Bolsonaro ter conseguido a liberação de R$ 3 milhões com a Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), ligado ao Ministério da Justiça (confira post de Flávio celebrando a aquisição ao final do texto).

O UOL apurou ainda que um dos três policiais que elaboraram toda a parte técnica da licitação trabalha para a Sig Sauer. Trata-se de Manoel Hermida Lage, inspetor da Polícia Civil, que atua como instrutor do campo de tiros da fabricante no Brasil - ele tem foto com o deputado Eduardo Bolsonaro em rede social.

A Polícia Civil do Rio diz que Lage não possui “qualquer vínculo empregatício com a empresa citada”. Registros nas redes sociais, no entanto, mostram o contrário. Em nota, Flávio Bolsonaro afirmou que não tinha conhecimento de nenhuma irregularidade e defendeu que a licitação seja investigada.

