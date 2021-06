Comprador de imóvel de R$ 2,6 milhões de Flávio Bolsonaro já foi acusado de lavagem de dinheiro

Apesar de já ter concluído a compra, o nome do empresário Gervásio Meneses de Oliveira não consta na escritura do apartamento adquirido edit

Revista Fórum - O empresário Gervásio Meneses de Oliveira, que comprou o apartamento de R$ 2,6 milhões do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) na Barra da Tijuca, já foi acusado de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e de fraudes em licitações.

Em um dos processos, o empresário é acusado de ter pago propina a uma desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. O esquema teria ocorrido entre outubro de 2015 e janeiro de 2016. Em outro, Oliveira foi acusado de fazer parte de um esquema de fraudes em licitações de serviços de segurança e limpeza na Bahia. Ele chegou a ter pedido de prisão expedido, mas recebeu habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo reportagem de Camila Zarur, no jornal O Globo, o nome do empresário também não consta na escritura do imóvel. Oliveira alega que o acordo entre ele e o filho do presidente era que o registro se daria após o senador liquidar o financiamento que fez na Caixa Econômica para adquirir a mansão. A liquidação, no entanto, já foi feita.

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.