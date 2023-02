Comunidade chinesa do Brasil envia 17 toneladas de doações ao litoral paulista

Apoie o 247

ICL

Agência Brasil China - O Centro de Assistência e Integração Social Chinês em São Paulo enviou na tarde desta quarta (22) um carregamento de mil cestas básicas e mil kits de higiene, totalizando 17 toneladas, para a população afetada pelas chuvas no litoral paulista.

Com a urgência em função do desastre, que já contabiliza 48 mortos, a comunidade chinesa de São Paulo se mobilizou para prestar apoio o mais rápido possível. “É uma situação trágica, mas com solidariedade a gente vai conseguir superar mais esse desafio”, disse o empresário brasileiro e líder comunitário, Andre Ye.

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em apenas 24 horas choveu na região de São Sebastião um volume três vezes maior que o esperado para vinte e oito dias.

O presidente Lula sobrevoou a região na segunda-feira e anunciou medidas imediatas. Hoje, o maior navio de guerra da Marinha do Brasil, o Capitania da Estrada, foi despachado do Rio de Janeiro rumo ao litoral paulista. Equipado com um hospital de campanha, seis helicópteros e três embarcações de desembarque de viatura, o navio chegará ao destino nesta quinta para auxiliar nas buscas e resgate.

