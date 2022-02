Comunidade congolesa, de imigrantes e movimento negro fazem ato pedindo Justiça por Moise

O ato simultâneo ao do Rio de Janeiro acontece em São Paulo no sábado (5), a partir das 10 horas no Vão Livre do Masp edit

247 - A comunidade congolesa no Brasil, movimentos imigrantes e movimento negro de São Paulo realizam ato simultâneo ao do Rio de Janeiro pedindo Justiça por Moise Mugenyi Kabagambe, Já!

Moise foi espancado até a morte em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Um vídeo gravado por uma câmera de segurança do quiosque Tropicália, mostrou a ação de três homens contra o congolês que foi ao local na noite de 24 de janeiro para cobrar o pagamento de dois dias de trabalho em atraso. Eles devem responder por homicídio duplamente qualificado, impossibilidade de defesa e meio cruel.

"Nosso irmão congolês Moise Mugenvi Kabambe, foi morto de forma cruel por cobrar os seus direitos na última terça-feira no quiosque Tropicália, no posto 8 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde trabalhava como atendente. Convidamos a todos através da nossa voz pedirmos: JUSTIÇA POR MOISE!", destaca trecho que convocatória feita pela comunidade congolesa.

O ato em São Paulo será no sábado (5), a partir das 10 horas no Vão Livre do Masp.





Organizações que convocam o protesto:

Organizações presnetes: Comunidade Congolesa

Coalizão Negra Por Direitos

Movimento Negro Unificado

RUA - Juventude Anticapitalista

EDUCAÇÃO SEM FRONTEIRAS

PSTU.

Diretora do Instituto Educação Sem Fronteiras

CAMI centro de apoio e Pastoral do imigrante

revolta popular

Amparar e Frente Estadual Pelo Desencarceramento de SP

Maloka Socialista

Ocupação dos Imigrantes Jean-Jacques Dessalines

Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas, MLB

Resistência-PSOL

Mandato da Bancada Feminista

Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas

Coletivo Negro Minervino de Oliveira

PCB

PT

FENAMI - Frente Nacional pela Saúde de Migrantes

Deslocamento Criativo

Movimento Raiz da Liberdade

Associação Projeto Fala Negão/Fala Mulher ( COHAB II)

Afronte

Coletivo Juntos!

Núcleo de Consciência Negra da USP

Coletivo Lelia Gonzales IRI USP

Ecoar Juventude Ecossocialista

Comuna/PSOL

Uneafro

Grupo GPE/ África-Brasil

Associação dos Estudantes e Amigos Africanos

Frente Nacional pela Saúde de Migrantes

Coalizão Negra Gaúcha

Unidade Popular pelo Socialismo - UP

JN13 - JPT

Associação dos Estudantes e Amigos da África (ASEA-Bahia/SFC)

Mandata Quilombo da deputada Erica Malunguinho

Conselho Municipal de Imigrantes de Saõ Paulo

Sec de Combate ao Racismo PT-SP

Unegro