Comunidade Emiliano Zapata, do MST, inaugura o Bosque Paulo Freire em Uberlândia

A ação no município mineiro ocorreu com o plantio de mudas e intervenção artística do grafiteiro Dequete, para celebrar o centenário do filósofo Paulo Freire. O MST tem como objetivo plantar 100 milhões de árvores em 10 anos edit

247 - A Comunidade Emiliano Zapata, ACAMPRA, do Movimento Sem-Terra (MST) em Uberlândia (MG), inaugurou nesta segunda-feira (7) o Bosque Paulo Freire. A ação ocorreu com o plantio de mudas e intervenção artística do grafiteiro Dequete, para celebrar o centenário do pedagogo e filósofo Paulo Freire e reafirmar o compromisso com a agenda ecológica na semana do meio-ambiente. O MST tem como objetivo plantar 100 milhões de árvores em 10 anos.

De acordo com a vereadora Dandara Tonantzin (PT), o convite para a ação foi importante para fortalecer seu compromisso com a elaboração de políticas públicas de sustentabilidade e apoio às lutas populares no campo.

O assentamento Emiliano Zapata resiste desde o início da década de 2000 na região, trabalhando com hortas comunitárias agroecológicas e orgânicas para fornecer, principalmente, alimentação escolar de qualidade. Atualmente a comunidade iniciou atividades de agroindústria.

O evento também contou com a presença de militantes do levante popular da juventude, levando em consideração as recomendações de saúde na pandemia como uso de máscaras.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.