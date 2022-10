Condenado por chacina de Unaí publica vídeo declarando apoio a Bolsonaro no segundo turno

No vídeo, o fazendeiro Antério Mânica também anuncia o rompimento com o PSDB e com o prefeito de Unaí, José Gomes Branquinho, que se recusou a apoiar Bolsonaro edit

247 - O ex-prefeito de Unaí (MG), Antério Mânica, condenado como um dos mandantes da chacina de Unaí, publicou um vídeo declarando apoio a Jair Bolsonaro para o segundo turno das eleições deste ano, informa o portal Metrópoles .

No vídeo, o fazendeiro também anuncia o rompimento com o PSDB e com o prefeito de Unaí, José Gomes Branquinho: “Estou aqui para anunciar a minha saída do PSDB e retirada do apoio ao prefeito Branquinho. O motivo é que eu o convidei manifestar apoio ao Bolsonaro (…) e o nosso prefeito não concorda com isso. E com a atitude dele de não prestar apoio ao Bolsonaro, ele está dificultando para todos nós unaienses.”

Antério foi condenado a 64 anos de prisão como um dos mandantes da chacina de três auditores fiscais do Trabalho e de um motorista na zona rural de Unaí. Os quatro foram executados a tiros enquanto se preparavam para uma fiscalização em fazendas de feijão da zona rural da cidade, suspeitas de contratarem trabalhadores irregularmente. O crime ocorreu em 28 de janeiro de 2004.

