Condepe vai ao MP-SP contra deputado Douglas Garcia por dossiê sobre ativistas antifas

247 - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe) entrou com ação nesta sexta-feira (5), no Ministério Público de São Paulo, contra o dossiê elaborado pelo deputado bolsonarista Douglas Garcia, que divulgou em suas redes os nomes de mil pessoas atribuindo-lhes a prática de terrorismo e envolvimento com grupos de terrorismo.

Segundo o órgão, “a ação deliberada e por diversas vezes reiterada do Deputado Estadual Douglas Garcia, em tese, incorre em diferentes crimes, sendo merecedora a urgente intervenção do D. Ministério Público do Estado de São Paulo no sentido de apurar e cessar a continuidade de possíveis práticas criminosas do referido parlamentar”.

Veja a íntegra da ação:

