Condomínio de luxo é acusado de dano ambiental em praia da tragédia no litoral de SP

247 - Com um nome alusivo à proteção ambiental, o condomínio de luxo Reserva da Mata é acusado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) de desmatar, prejudicar rios e a drenagem da Barra do Sahy, em São Sebastião, no litoral norte paulista.

De acordo com reportagem do portal Metrópoles, a região foi a mais castigada pelos deslizamentos de terra causados pelo temporal durante o Carnaval, que resultaram em 65 mortes e deixaram mais de 4 mil pessoas sem moradia.

Segundo o MPSP, a degradação ambiental provocada pelo empreendimento residencial também é apontada como causa para alagamentos de casas e comércios na região quando chove.

Em um terreno de 21.450 m², em uma das margens do Rio Sahy, o empreendimento reúne 30 mansões, quadra poliesportiva, salão de festa e academia.

Em 2012, já existiam autos de infração sobre a construção do condomínio. Posteriormente, a polícia instaurou um inquérito civil para investigar a obra. O condomínio chegou a ser embargado, mas a restrição caiu após uma decisão do Tribunal de Justiça

