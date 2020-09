Condomínio em SP contrata funcionário para expulsar moradores de rua da calçada

247 - A intensidade da miséria aumentou o número de moradores de rua no centro de São Paulo e um condomínio resolver adotar medida para expulsar a população que encontrava-se na calçada do prédio, na rua Amaral Gurgel.

Segundo informações do portal Universa, a síndica do condomínio contratou um serviço para orientar que essas pessoas não ficassem perto da entrada do edifício. Ela tomou a iniciativa após moradores solicitarem uma providência e assinarem abaixo-assinado concordando com a contratação.

Foram 33 assinaturas de um total de 90 apartamentos.

Moradores do prédio, que conversaram com a reportagem de Universa sob condição de anonimato, contaram que há dois meses foi deixado um abaixo-assinado na portaria do edifício —ao qual Universa teve acesso— e que deveria ser assinado por quem estivesse, segundo o texto, "de pleno acordo com a cobrança de taxa extra junto a cota condominial, para a contratação de segurança particular para manter a segurança do local e o bem-estar dos moradores deste condomínio".

