Confira as medidas do governo federal para as famílias atingidas pelas chuvas em São Paulo

247 - Uma série de medidas foram tomadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reduzir os impactos econômicos nas famílias atingidas pelas fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo.

Bolsa Família - O pagamento do programa social do governo destinado a famílias de baixa renda, será unificado para o dia 30 de março nos municípios atingidos pela tempestade e com decreto de emergência e calamidade.

Produtos apreendidos pela Receita - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), determinou que a Receita Federal selecione produtos apreendidos em fiscalizações que possam ser doados às famílias afetadas pelo temporal. Segundo dados, são 11 milhões de reais em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha.

Saque do FGTS - O Ministério do Planejamento garantiu que a população das localidades atingidas terão direito ao saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e prioridade para casas populares no programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, seis cidades do litoral paulista decretaram calamidade pública: Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião.

Prioridade na liberação de verbas - Os municípios terão prioridade na liberação de verbas para reconstrução de estradas, envios de mantimentos, medicamentos e equipes para socorro aos atingidos pelo temporal, além de equipes técnicas disponibilizadas por diferentes ministérios para atuar na região afetada.

