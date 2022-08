Confrontado e chamado de "ecocida", Ricardo Salles agora ameaça: "vão tomar porrada" (vídeo)

Bolsonarista foi confrontado pelo candidato a deputado estadual do PSOL, Guilherme Cortez edit

247 - Após ser confrontado pelo candidato a deputado estadual do PSOL, Guilherme Cortez, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conhecido por promover o desmonte das políticas ambientais no país, postou em suas redes neste domingo (21), que irá partir para a violência contra seus opositores.

“Aviso aos comunistas, pivetes, franguinhos, maconheiros, bundas-lelê ou quaisquer outros vagabundos que venham encher o nosso saco; daqui pra frente, vai ser tolerância zero! Vão tomar porrada! Tá avisado, talkey !?!”, escreveu.

O fato ocorreu neste sábado (20), em Franca, interior de São Paulo. Veja:

🗣️ LUGAR DE ECOCIDA É NA CADEIA



Sentiram esse cheiro ruim no ar? Hoje cruzei com o maior criminoso ambiental da história do Brasil fazendo campanha em Franca: Ricardo Salles. Esse bandido tinha que estar na cadeia! Não vamos dar sossego pra quem destroi nosso futuro. 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣5️⃣ pic.twitter.com/aLclu73MVa CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Guilherme Cortez 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣5️⃣ (@Cortez50005) August 20, 2022

