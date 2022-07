Confronto no Complexo do Alemão foi tão intenso que munição do Bope acabou em 2 horas, diz porta-voz da PM

Apoie o 247

ICL

247 - Porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o tenente-coronel Ivan Blaz afirmou que a munição do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) acabou em apenas duas horas na troca de tiros no Complexo do Alemão, nessa quinta-feira (21). A operação, realizada em conjunto pela PM e pela Polícia Civil, durou cerca de 12 horas. Ao menos 19 pessoas morreram nessa quinta, sendo 16 suspeitos, segundo a polícia.

"Ontem por volta das 7h30 a munição já havia sido totalmente consumida dada a intensidade do confronto armado. Eu estou falando de uma ordem de grandeza de centenas de fuzis naquela região", disse em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

A Polícia Militar informou que apreendeu uma metralhadora .50, armamento de guerra utilizado para tentar derrubar aviões, quatro fuzis cal. 7.62, duas pistolas e 56 artefatos explosivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE