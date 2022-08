Conselho de Ética apresenta relatório a vereadores e pede cassação de Gabriel Monteiro

Apoie o 247

247- O Conselho de Ética apresentou, no início da tarde desta terça-feira (2), aos vereadores, o relatório que pede a cassação de Gabriel Monteiro, do PL, que foi denunciado por quebra de decoro parlamentar. Às 14h, o parecer será apresentado no plenário pelo vereador Chico Alencar, do PSOL - responsável pela relatoria do caso no Conselho de Ética. A reportagem é do portal G1.

Nesta terça, dia 2, às 14h, vou apresentar na @camarario o relatório final do caso Gabriel Monteiro. Foram meses de trabalho árduo no Conselho de Ética e mais de mil páginas de depoimentos. Vamos transmitir em nossas redes. Sobre ataques virtuais, não terão efeito algum. pic.twitter.com/xeM0pZ0hom — Chico Alencar (@chico_psol) August 1, 2022





O documento pede a cassação do mandato de Gabriel Monteiro, e levou em conta as denúncias de funcionários e ex-funcionários do gabinete do vereador, que acusavam o parlamentar de assédio moral, sexual e estupro.

Os denunciantes foram ouvidos no Conselho de Ética e deram sua versão para os vereadores, assim como Gabriel Monteiro, que apresentou sua defesa

A reportagem mostra os próximos passos referentes ao processo:

Terça-feira (2) - o relator da Comissão de Ética, vereador Chico Alencar apresenta o seu parecer pela cassação com base na investigação e oitivas feitas ao longo da investigação da comissão;

Gabriel Monteiro terá cinco dias para apresentar suas alegações finais com base nesse relatório. O prazo se encerra na terça-feira (9);

Depois disso, o Conselho de Ética e seus sete membros se reúnem novamente para votar o documento e determinar qual tipo de punição será recomendada para o vereador;

Uma vez tomada a decisão do Conselho, o plenário da Câmara deverá decidir se Gabriel Monteiro será considerado inocente ou culpado da acusação de quebra de decoro, e se for culpado, qual será a punição.

