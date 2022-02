Conselho de Ética aprova pedido de suspensão temporária de mandato de parlamentar que ofendeu o Papa e a CNBB

Apoie o 247

247 - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou, nesta segunda-feira (21), o relatório final da deputada estadual Marina Helou (Rede) contra o deputado estadual Frederico D'Ávila (PSL). O documento pediu a suspensão por três meses do mandato do parlamentar, que proferiu discursos de ódio contra o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, e o Papa Francisco, no dia 14 de outubro de 2021. O bolsonarista chamou o arcebispo, a CNBB e o Papa de "vagabundos", "safados" e "pedófilos".

O conselho encaminhará o resultado para a Mesa Diretora da Alesp. Para que o deputado seja afastado do cargo, é preciso maioria simples. O mínimo de 48 votos a favor em plenário. A Casa tem 94 parlamentares.

No ano passado, o conselho recebeu pelo menos quatro representações contra o parlamentar, protocoladas por seis diferentes deputados estaduais.

A Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) também entregou uma carta à presidência da Casa, cobrando punição ao deputado.

Deputado bolsonarista Frederico D'Avila chama Dom Orlando, CNBB e Papa Francisco de vagabundos e imundos. pic.twitter.com/xkrOyUCH2b October 16, 2021

