Conselho de Ética da Câmara do Rio adia decisão sobre processo contra Gabriel Monteiro

247 - O Conselho de Ética da Câmara do Rio adiou, nesta terça-feira (29), por uma semana a decisão sobre a abertura ou não de um processo administrativo contra o vereador Gabriel Monteiro (sem partido), acusado de assédio moral pro ex-assessores, por funcionários e por uma mulher que teve relação sexual com o parlamentar, que também forjou cenas de seus vídeos no YouTube, como tiroteios ou ajuda a uma criança carente.

De acordo com o vereador Alexandre Isquierdo (DEM), presidente do conselho, "no prazo de sete dias o conselho vai ter tempo para analisar, coletar dados, provas até, de forma tranquila".

"A única coisa que a gente tá pedindo é um prazo para discutir com a Procuradoria, coletar dados e elementos para fundamentar. Até para que a gente não sofra uma nulidade do processo e uma possível representação".

O vereador Gabriel Monteiro pediu à comissão para acompanhar a reunião, mas não foi autorizado a entrar.

