Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio pedirá a cassação de Gabriel Monteiro

O vereador do PL é réu por filmar sexo com uma adolescente, e por importunação e assédio sexual cometidos contra uma ex-funcionária

247 - O vereador do Rio de Janeiro Chico Alencar (PSOL-RJ) apresenta, nesta terça-feira (2), para o Conselho de Ética, o relatório sobre as denúncias de quebra de decoro contra o vereador Gabriel Monteiro (PL). O parlamentar é réu por filmar sexo com uma adolescente, e por importunação e assédio sexual cometidos contra uma ex-funcionária.

Funcionários e ex-funcionários do gabinete do vereador acusaram o parlamentar de assédio moral, sexual e estupro. Vídeos publicados nas redes sociais mostravam que o vereador manipulava filmagens, algumas delas com a participação de crianças.

Após a apresentação do relatório, Monteiro terá cinco dias para apresentar seus argumentos contra a cassação. Depois o Conselho de Ética deve se reunir para determinar qual tipo de punição será recomendada para o vereador.

