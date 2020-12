Conselho de Ética do Cidadania vai analisar o assédio sexual de Fernando Cury contra Isa Penna

Partido do deputado estadual repudiou a cena de assédio sexual registrada no plenário da Alesp edit

247 - O presidente estadual do Cidadania em São Paulo, Arnaldo Jardim, anunciou que o Conselho de Ética da legenda vaia analisar o caso de assédio sexual cometido pelo deputado estadual Fernando Cury contra a deputada estadual Isa Penna.

Em nota, o Cidadania disse que exige as “devidas explicações” do parlamentar de sua legenda. “Com relação ao episódio envolvendo o deputado estadual Fernando Cury, o Cidadania analisando as imagens, exige as devidas explicações do parlamentar e encaminha o caso ao nosso Conselho de Ética, para que ouvido o representado, sejam tomadas providências cabíveis e efetivas", diz a nota.

"A legenda não tolera qualquer forma de assédio e atuará fortemente para que medidas definitivas sejam adotadas. Temos uma história de luta em defesa dos direitos da mulher que nenhuma pessoa pode macular”, acrescenta a nota do partido.

Imagens da própria Alesp mostram o momento em que o parlamentar chega por trás de Isa, praticamente encoxando a deputada, e apalpa seus seios.

