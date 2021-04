Conselho de Ética investiga Gabriel Monteiro por invasão de unidades de saúde

O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro está investigando o vereador Gabriel Monteiro (PSD) por ter invadido unidades de saúde para “fiscalizar” e fazer filmagens, sem autorização da Prefeitura ou do Governo do estado edit

247 - O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro está investigando o vereador Gabriel Monteiro (PSD) por ter invadido unidades de saúde para “fiscalizar” e fazer filmagens, sem autorização da Prefeitura ou do Governo do estado.

O vereador bolsonarista invadiu um abrigo de menores em março.

O Conselho de Ética da Câmara também vai avaliar se Gabriel Monteiro cometeu quebra de decoro.

O Cremerj, o Conselho Regional de Medicina, em documento, alega que a Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro estabelece o livre acesso do vereador às repartições públicas municipais, mas certamente não lhe confere o direito de abusar de suas prerrogativas, violando direitos constitucionalmente assegurados.

Vereador deu voz de prisão a médica

No dia 31, o vereador publicou em seu canal na plataforma um vídeo dando voz de prisão para uma médica em uma UPA da Zona Norte do Rio. O pessedista disse que a médica estava dormindo em uma das salas da unidade de saúde enquanto havia fila para atendimento. A médica foi levada para uma delegacia, onde foi feito registro de ocorrência, e depois foi liberada.

De acordo com o Cremerj, qualquer pessoa pode registrar uma denúncia na entidade, se discordar do tipo de assistência recebida em alguma unidade de saúde. "Em relação ao vereador, o Conselho esclarece que a atitude tomada se deve a abordagem inadequada do próprio, caracterizando abuso de autoridade. O Conselho repudia qualquer tipo de desvio de trabalho do médico, caso ocorra, e reitera que qualquer denúncia será apurada com zelo, seguindo os ritos necessários", afirmou o conselho em nota.

