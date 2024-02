Conselho estuda acionar ONU contra gestão Tarcísio

O motivo são as novas mortes provocadas pela Operação Escudo, no litoral de São Paulo edit

247 - O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) estuda a possibilidade de recorrer à Organização das Nações Unidos (ONU) ou à Corte Interamericano de Direitos Humanos contra o governo do estado de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos). O motivo são as novas mortes provocadas pela Operação Escudo, no litoral de São Paulo. A informação foi publicada nesta terça-feira (6) na coluna de Mônica Bergamo.

A operação das tropas da Polícia Militar na Baixada Santista resultaram na morte de ao menos sete pessoas após o assassinato do soldado Samuel Wesley Cosmo, na noite de sexta-feira (2).

No ano passado, uma operação foi lançada em julho após a morte do policial Patrick Bastos Reis, da Rota. Ao menos 28 pessoas foram mortas entre os dias 28 de julho e 5 de setembro em Guarujá e Santos. Foi a ação mais violenta da PM paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992, quando 111 detentos morreram durante uma rebelião no presídio.

Uma segunda fase da Operação Escudo ocorreu na Baixada Santista entre setembro e outubro. Oito pessoas morreram após um ataque contra um policial militar aposentando em São Vicente.

