Conselho Jurídico da Fiesp declara apoio a Josué Gomes na presidência da entidade

247 - Juristas que integram o Conselho Superior Jurídico da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) divulgou nesta sexta-feira (20) um manifesto em defesa do presidente da entidade, Josué Gomes.

No documento, os juristas manifestam sua preocupação com as tentativas de deposição da presidência da Fiesp por "alegações fúteis" que parecem ocultar propósitos de mera disputa de poder, em violação de mandato estatutário.

Nessa quinta-feira (19), a Fiesp divulgou uma nota negando que Josué Gomes tenha sido removido da presidência da entidade. Gomes está no exercício de suas funções, conforme o estatuto, diz a Fiesp. A imprensa divulgou amplamente na segunda-feira (16) que o empresário foi destituído do cargo.

Leia na íntegra o manifesto dos juristas:

Exmo. Sr.

Josué Gomes da Silva

DD. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP

Senhor Presidente:

Os signatários, que integraram o Conselho Superior Jurídico da FIESP em 2022, primeiro ano de seu mandato à frente desta Federação, identificados com o Estado de Direito e com a Democracia, manifestam sua preocupação com as tentativas de sua deposição da presidência da FIESP por alegações fúteis que parecem ocultar propósitos de mera disputa de poder, em violação de mandato estatutário. Expressam seu apoio a Vossa Excelência, de quem só receberam palavras, gestos e exemplos de fé nas instituições, de crença na liberdade e na livre iniciativa e de atuação socialmente responsável, sempre em defesa dos interesses da indústria e do Brasil.

São Paulo, 20 de janeiro de 2023.

(seguem os nomes por ordem alfabética)

Alberto Zacharias Toron

Alexandre Jobim

Aloisio Lacerda Medeiros

Arthur Badin

Beatriz de Almeida

Caio Rocha

Celso Cintra Mori

Cesar Asfor Rocha

Claudia Mansani Queda de Toledo

Clovis de Gouveia Franco

Daniela Ribeiro Pimenta Valbão

Daniela Teixeira

Durval Figueira Filho

Edgard Silveira Bueno Filho

Eduardo Almeida

Eduardo Carnelós

Eduardo Carvalho Tess Filho

Eduardo Ferrão

Fernando Antônio Fagundes Neto

Fernando Serec

Flávia Rahal

Fred Prado Lopes

Geraldo Agosti Filho

Heleno Taveira Torres

Igor Mauler Santiago

José Diogo Bastos Neto

Laura Schertel Mendes

Leandro Chiarotino

Leonardo de Mattos Galvão

Luciano de Souza Godoy

Luiz Inácio Adams

Marcio Kayatt

Marcos Pereira

Maria Cecilia Pereira de Mello

Monica Sapucaia Machado

Napoleão Casado

Otavio Luiz Rodrigues Junior

Paulo Lacerda

Paulo Henrique dos Santos Lucon

Paulo Roberto Bornhausen

Renato Torino

Ricardo Tosto

Roberta Maria Rangel

Roberto Cury

Roberto Ferreira de Amaral Filho

Rui Celso Reali Fragoso

Sergio Renault

Sidnei Beneti Filho

Susy Gomes Hoffmann

Tallulah Carvalho

Torquato Lorena Jardim

Viviane Girardi

Waldemar Deccache

Walfrido Jorge Warde Junior



