Considerado 'morto' pela Caixa, trabalhador do Rio não consegue sacar o Auxílio Emergencial

247 - Um trabalhador identificado como Alan Torres Cruz, de 30 anos, não consegue receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo porque a Caixa Econômica Federal diz que ele está morto.

Desempregado e morador de Magé, na Baixada Fluminense, Alan acessou o site da Caixa para solicitar o benefício. Quando colocou o número do CPF, apareceu uma mensagem dizendo que ele tinha falecido.

"Auxílio Emergencial não aprovado. Motivo: Cidadão (ã) com registro de falecimento", afirmou.

Em vídeo, ele disse que, na primeira vez em que tentou o auxílio, "eles demoraram um tempo e me deram um retorno que meus dados estavam preenchidos de forma errada". Os relatos dele foram publicados no G1.

"E eu fiz a segunda chamada do auxílio. Nessa segunda chamada que foi liberada agora na sexta-feira, eles me disseram que eu estava morto. No meu auxílio está constando como CPF com óbito", complementa. "E eu já fiz pesquisa na internet para saber. Na Receita Federal, o meu CPF está constando tudo certinho, mas a Caixa tá me informando que o meu auxílio foi negado porque eu estaria morto".

