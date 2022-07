"Construímos a ponte da vitória", diz Rodrigo Neves, sobre aliança com Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz

Anúncio foi formalizado pela manhã, em um hotel no Centro do Rio, com a presença de líderes políticos e sociais aliados à pré-candidatura do ex-prefeito de Niterói edit

247 - A corrida eleitoral no estado do Rio de Janeiro ganhou nova e importante movimentação nesta quinta-feira, 14, quando PDT e PSD apresentaram a chapa que concorrerá ao Governo do Estado: Rodrigo Neves confirma sua candidatura a Governador e terá Felipe Santa Cruz como seu vice, na aliança costurada pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e pelo presidente estadual do PSD e prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

O anúncio foi formalizado pela manhã, em um hotel no Centro do Rio, com a presença de líderes políticos e sociais aliados à pré-candidatura do ex-prefeito de Niterói. “Estou emocionado porque estamos vivendo um momento histórico, porque esta aliança vai vencer a eleição no próximo outubro. Nossa unidade tem capacidade de salvar o Rio de Janeiro da tragédia que nós estamos passando nestes anos recentes”, afirmou Neves.

O pré-candidato a governador avaliou a formação da aliança como a unidade capaz de trazer um novo momento para o estado. “O Eduardo e o Felipe, junto ao seu partido, o PSD, estão tomando uma decisão que muda completamente a dinâmica da eleição do Rio. O Eduardo é o grande artífice político do Rio de Janeiro, e aqueles que não entenderam o papel e a liderança do Eduardo Paes vão entender agora, porque agora nós vamos ganhar esta eleição. Nós estamos reunindo aqui Niterói, a antiga capital do estado, e a Guanabara, atual capital. Nós estamos reunindo o que há de melhor na política do Rio de Janeiro, que pode dar uma resposta a esta crise do Rio de Janeiro de maneira consistente. É a ponte da vitória, como está aqui dizendo o Lupi”, completou.

Felipe Santa Cruz falou sobre sua relação de proximidade com Rodrigo Neves e relatou que fez um pedido ao seu companheiro de chapa: que o governo liderado por eles tenha como prioridade atender a quem mais precisa e um olhar atento à população mais necessitada. “Eu e Rodrigo pensamos muito parecido, temos uma forma de elaboração muito parecida, e ele tem um diferencial que a gente não pode abrir mão neste momento no estado do Rio de Janeiro, que passa por uma situação muito grave e está sedenta por liderança: Rodrigo está pronto para ser governador. Ele tem experiência de gestão, ele tem caráter, ele tem grupo, e nós do PSD a partir de hoje fazemos parte do grupo do Rodrigo Neves”, afirmou Santa Cruz.

Em sua fala, Eduardo Paes apresentou Felipe Santa Cruz como nome ideal para compor a aliança. "O PSD foi abençoado com a decisão do Felipe Santa Cruz. Ele é o nosso maior tesouro, o melhor de todos nós. Nós entendemos, com maturidade, que deveríamos consolidar essa aliança, que representa maior musculatura eleitoral. Essa aliança é a melhor alternativa para a população do Rio", disse Paes. O prefeito apontou ainda as características necessárias ao próximo governador: “O estado do Rio não aguenta mais amadorismo. A gente não tem mais chance de errar. Nós estamos buscando um governador que faça uma gestão de qualidade e que tenha capacidade de compreensão política e sensibilidade para entender os desafios e o sofrimento por que passa a população fluminense. E para isso nós temos Rodrigo Neves, que junta estas qualidades, é um gestor responsável, profissional, com norte, com bússola e que sabe onde quer chegar”.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, falou sobre a importância de a aliança reunir nomes com capacidade administrativa. “A política precisa de uma renovação com causa, com competência e experiência. Não estamos preocupados com ajuntamento político, e sim com soluções para o nosso estado. A nossa aliança se consolida pensando principalmente em oferecer uma boa gestão pública para o estado do Rio de Janeiro. Precisamos da experiência do Rodrigo Neves e da competência e da coragem do Felipe Santa Cruz. Vamos mostrar que vale a pena fazer política com seriedade, competência e boas ideias”, contou Lupi.

