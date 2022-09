Contarato diz que Bolsonaro usou piso da Enfermagem para fazer jogo eleitoral: 'ele nunca valorizou a enfermagem'

Apoie o 247

Por Cida de Oliveira, da RBA - O senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou, nesta sexta-feira (9), que Jair Bolsonaro (PL) não queria sancionar a lei do piso nacional da Enfermagem. "Bolsonaro nunca valorizou a enfermagem. Sancionou o piso a contragosto para evitar prejuízo eleitoral, mas vetou um dispositivo essencial para o reajuste salarial anual desses profissionais. A efetivação do piso é minha prioridade!", disse o parlamentar no Twitter.

Em 4 de agosto, Bolsonaro aprovou o Projeto de Lei 2.564/2020, de autoria de Contarato, que estabelece o salário inicial de R$ 4.750 para profissionais de enfermagem com nível superior no Brasil, R$ 3.325 para técnicos e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. Bolsonaro vetou o dispositivo que estabelecia reajuste anual dos salários pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). União, estados e municípios têm até o final deste ano para adequar a remuneração dos cargos e os planos de carreira.

No último final de semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso suspendeu o aumento salarial para enfermeiros. Ele disse que precisam ser analisadas as consequências do reajuste na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados.

