Contarato se emociona ao relatar dificuldades para adotar filho no Brasil: 'país sexista, homofóbico e preconceituoso' (vídeo)

247 - O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) emocionou seus colegas parlamentares durante sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na quarta-feira (25), quando o colegiado analisou seis indicações de autoridades ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O vice-presidente da comissão, senador Antonio Anastasia (PSD-MG), chegou a chorar.

Em um depoimento tocante, Contarato falou sobre o processo de adoção do seu filho Miguel ao lado do esposo, Rodrigo.

Quando o senador entrou na Justiça pedindo a dupla paternidade para seu filho, um promotor, membro do Ministério Público, portanto, alegou que uma filiação só poderia ser produto de uma mãe com um pai, e vice-versa.

Contarato levou o caso adiante e, após o processo transitado e julgado, representou o promotor no CNMP. No processo de adoção da filha, Mariana, o caso caiu com o mesmo promotor, que desta vez, contou o senador, "mudou completamente a manifestação, concordando com a dupla paternidade".

