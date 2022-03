Contas de luz sobem no Rio de Janeiro entre 15% e 17%, após autorização da Aneel

Apoie o 247

Brasil de Fato - Passou a valer a partir da última terça-feira (15) o reajuste das contas de luz da Light e da Enel Rio. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que regula o serviço das concessionárias, autorizou ontem o aumento da tarifa em 15,53% para os clientes residenciais da Light e em 17,39% para os clientes residenciais da Enel

Segundo a Aneel, o aumento corresponde à revisão tarifária periódica relativa a 2022. A Light é responsável pela distribuição de energia elétrica a cerca de 4,5 milhões de unidades consumidoras de 37 municípios do estado do Rio de Janeiro. Já a Enel, antiga ampla, atende aos moradores de Niterói, Região dos Lagos e Norte Fluminense.

Também na última terça-feira, a Aneel aprovou R$ 5,3 bilhões como primeira parcela do empréstimo às empresas distribuidoras do setor elétrico. Algumas razões para o empréstimo são a chamada crise hídrica, que reduziu a oferta de energia, e a alta do dólar, que fez elevar os custos para a compra de energia.

Com a efetivação do empréstimo, o reajuste nas contas de luz, que seria repassado ainda este ano para o consumidor, poderá ser represado, sendo pago no ano que vem e com juros pela população.

