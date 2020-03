Contrariando proibição de aglomerações, políticos e PMs participam de festa privada em Búzios

Na festa estaria um secretário da Prefeitura, um capitão do 25º batalhão da Polícia Militar, o deputado estadual Filippe Poubel (PSL), e o policial militar e blogueiro Gabriel Monteiro edit

247 - Políticos e policiais militares participaram de uma festa na tarde do último sábado (28) que se estendeu até a madrugada do domingo em Búzios, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com decreto da Prefeitura de Búzios que proíbe aglomerações de pessoas por conta da pandemia de coronavírus, a festa é ilegal.

Na festa estaria um secretário da Prefeitura, um capitão do 25º batalhão da Polícia Militar, o deputado estadual Filippe Poubel (PSL), e o policial militar e blogueiro Gabriel Monteiro.

Os citados foram procurados pelo G1, que não teve resposta.

O prefeito de Búzios, André Granado, comentou o ocorrido:

"Após receber denúncias sobre uma festa em João Fernandes, no último sábado (28/03) à tarde, por vias de mensagens pessoais, forneci o número das autoridades competentes e acionei pessoalmente o Secretário de Segurança Pública, para que averiguasse o que estava acontecendo.

Tratava-se de uma reunião familiar de um deputado, e de um oficial da polícia militar, em ambiente externo. O Secretário aguardou no local, o tempo necessário para falar com os responsáveis, para que fosse respeitado o decreto municipal.

A participação de funcionários públicos está sendo seriamente verificada, para esclarecer se estiveram no local. Processos administrativos foram abertos para averiguar qualquer ato indevido.

Enquanto isso, não só lamento e repudio o acontecido; pretendo ficar ainda mais vigilante para impedir qualquer acontecimento que contrarie as medidas decretadas para assegurar a proteção das famílias do nosso município.

Continuamos trabalhando sem intervalos, para reforçar a campanha de VacinAção em Casa e para encontrar soluções sustentáveis, que tragam o equilíbrio certo entre o enfrentamento da propagação do coronavírus e a estabilidade de nossa cidade".

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa