Contratado por Joice Hasselmann, Kakay diz que investigação sobre agressão não cabe a ele nem à deputada

O advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou nessa sexta-feira (30) que não cabe a ele nem à deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) investigar as agressões sofridas pela parlamentar. O advogado foi contratado por ela para acompanhar o caso, conforme noticiou o colunista Lauro Jardim.

"Não quero ser um advogado atuante na investigação. Não cabe ao advogado fazer a investigação, e nem à Joice. É claro que ela, como vítima e indignada, as vezes toma uma série de atitudes, é normal. Mas o que eu quero é exatamente isso, baixar a bola e deixar que a polícia atue", disse. O relato foi publicado pelo jornal O Globo.

A agressão contra a deputada aconteceu na noite do dia 17 de julho. Ela disse que teve um lapso de memória no seu apartamento funcional em Brasília (DF). A deputada acordou no dia seguinte sobre uma poça de sangue e não se lembrar o que tinha acontecido. Joice sofreu cinco fraturas na face e uma na coluna.

Em nota, o advogado apontou um recuo no tom inicial com que Joice abordou o caso. "A deputada já foi ouvida. Esclareceu que, embora tenha vários desafetos em função da sua postura política, e de ter sérias dúvidas se as graves e múltiplas lesões foram realmente fruto de uma queda, ela explicitou que não seria leviana em apontar absolutamente nenhum suspeito", acrescentou.

