Contratados da Uerj relatam esquema de rachadinha no Pix

Eles recebiam a maior bolsa paga pela Uerj (R$ 34 mil brutos por mês) com dinheiro do governo Cláudio Castro (PL), aponta reportagem do Uol edit

247 - Funcionários de um projeto de pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que está sob investigação da Justiça, relataram a existência de um esquema de "rachadinha" na véspera da campanha eleitoral de 2022.

De acordo com reportagem do Uol, contratados em folhas de pagamento secretas da universidade repassaram grande parte das remunerações em um esquema de rachadinha com boletos e Pix. Eles recebiam a maior bolsa paga pela Uerj (R$ 34 mil brutos por mês) com dinheiro do governo Cláudio Castro (PL).

“Sob condição de anonimato, quatro pessoas falaram que foram envolvidas no esquema entre junho e agosto de 2022 em um projeto de educação profissional. Quase metade dos 92 contratados com as maiores bolsas fez saques em dinheiro que somaram R$ 2,2 milhões nos dois meses que antecederam a campanha”, destaca a reportagem.

Os bolsistas afirmaram ter repassado as remunerações por meio do pagamento de boletos de empresas ou transferindo por Pix para contas bancárias das pessoas que os indicaram para as vagas.

Dois bolsistas relataram terem sido recrutados por pessoas ligadas a candidatos a deputado no RJ. “Temendo represálias, eles não quiseram dizer quem são os agentes políticos. O UOL já revelou que esse mesmo projeto pagou cabos eleitorais de dois deputados bolsonaristas”, destaca outro trecho da reportagem.

