Controladoria do Rio vê suspeita de irregularidade em 99% dos contratos da Secretaria de Saúde durante o combate à Covid-19

247 - A Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro encontrou risco de mau uso do dinheiro público e suspeitas de irregularidade em 99,47% dos contratos e aditivos feitos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) no combate à pandemia do coronavírus. A CGE enviou a conclusão ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e ao Tribunal de Justiça (TJRJ).

De acordo com o levantamento feito pelos técnicos, a secretaria de Saúde gastou R$ 1.497.626.148, 68 em contratações para combater a Covid-19. Do total, R$ 1.489.696.980,04, ou seja, 99,47% da verba apresentam risco de terem sido gastos de maneira irregular. A informação é do portal G1.

O órgão também apontou que nas outras secretarias do Estado, não especificadas no documento, mas que também fizeram compras durante a pandemia, esse percentual é de 90,91%.

"Nosso trabalho mostra que existe uma grande desorganização. Há um histórico de falta de interesse em controle – e estamos combatendo isso. Verificamos a falta de planejamento e cumprimento de execução nesses contratos", afirmou o controlador-geral do Estado, Hormindo Bicudo Neto. "Nesse cenário, o Estado perde recursos de forma absurda. Fica claro que falta de dinheiro não é. É uma questão de gestão", acrescentou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.