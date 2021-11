Coordenador do comitê anti-Covid de SP diz que ainda é cedo para pensar em aglomeração no Carnaval

"Carnaval movimenta milhões e milhões de pessoas, brasileiros, pessoas do exterior em todo o país de forma que vamos aguardar", justificou o coordenador-executivo do Comitê Científico para a Covid-19 do governo de São Paulo, Paulo Menezes edit

247 - O coordenador-executivo do Comitê Científico para a Covid-19 do governo de São Paulo, Paulo Menezes, afirmou, nesta quarta-feira, 24, que ainda é cedo para se falar nas aglomerações promovidas pelo Carnaval de rua em São Paulo para 2022, após o governador João Doria (PSDB) anunciar a flexibilização do uso de máscaras em espaços abertos no estado a partir de 11 de dezembro.

"Hoje entendemos que ainda é precoce se pensar em uma situação de multidões na rua com aglomeração, mesmo que seja daqui a três meses", disse Menezes, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Nos últimos dias, diversas cidades pelo estado cancelaram as festividades por medo de um novo surto de Covid.

"Nós não podemos nos enganar [e acharmos] que estamos livre da pandemia, livres do coronavírus, ele está circulando e, por isso, estamos mantendo as medidas com cautela", disse Menezes. "Carnaval movimenta milhões e milhões de pessoas, brasileiros, pessoas do exterior em todo o país de forma que vamos aguardar", declarou.

Segundo Doria, até agora 64 municípios de São Paulo não terão Carnaval em 2022. Entre eles, Mogi das Cruzes, Ubatuba, Taubaté e Franca. "Prefeituras podem ser mais rigorosas que o governo do estado, não podem ser menos rigorosas que o governo do estado de São Paulo", afirmou Doria.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse em outubro que a cidade de São Paulo poderá ter carnaval no próximo ano se mantiver os indicadores relacionados à Covid-19 em queda.

“A tendência hoje é que tenha o carnaval. Muito provavelmente, teremos carnaval. Isso se continuar com os dados de hoje [da pandemia], com aumento da vacinação e queda do número de óbitos. Se continuar assim, vamos ter carnaval”, disse ele.

