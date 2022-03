Coordenador do MBL cogita abandonar movimento após áudios sexistas de Mamãe Falei

Renan Santos um dos fundadores do grupo, tem dificuldade em ver seus próximos passos no MBL edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O coordenador do MBL, Renan Santos, cogita sair do movimento após a divulgação de áudios sexistas de Arthur do Val, deputado estadual e então pré-candidato da sigla ao governo paulista. A avaliação foi compartilhada nesta segunda-feira (7/3) em reunião da cúpula do MBL na sede da entidade, em São Paulo. No encontro, Arthur pouco falou.

Segundo relatos, Renan, um dos fundadores do grupo, tem dificuldade em ver seus próximos passos no MBL. Na reunião, integrantes do movimento afirmaram que todas as negociações do MBL nos últimos dois anos tiveram um só objetivo, que agora foi desfeito: a candidatura de Arthur do Val ao governo paulista.

