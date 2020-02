Coronavírus: Anvisa fará avaliação clínica de passageiros de navio em Santos

Um navio de bandeira chinesa atraca nesta segunda-feira (17) no Porto de Santos (SP). “Também será feita uma avaliação sanitária completa da embarcação”, afirma edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse neste domingo (16) que fará uma avaliação clínica de todos os passageiros do navio Kota Pemimpin, de bandeira chinesa, que atracará no porto de Santos nesta segunda-feira (17).

“Levando em conta o princípio da precaução e, mesmo não havendo nenhum caso abordo que se enquadre na definição de caso suspeito para Coronavírus pelo ministério da Saúde, a Anvisa irá a bordo da embarcação e fará, em conjunto com a vigilância epidemiológica do Estado de São Paulo e do município de Santos, a avaliação clínica de todos os tripulantes. Também será feita uma avaliação sanitária completa da embarcação”, afirma a instituição, em nota.

“A Anvisa reforça a informação que não há nenhum tripulante doente no navio Kota Pemimpin, de bandeira chinesa. A embarcação chegará ao Porto de Santos na segunda-feira, dia 17 de fevereiro, e, até o momento, não há nenhum motivo para preocupação”, acrescenta.