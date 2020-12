Coronavírus avança no interior de SP, que vê fila de espera por vaga em hospital

247 - A pandemia do coronavírus avança no interior de São Paulo, onde há filas para atendimento e Judiciário ordenando a abertura de leitos da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em Sorocaba, dois hospitais (Santa Casa e Unimed) estavam com 100% de ocupação em leitos de UTI adulto na sexta-feira (11) e a prefeitura vê na assinatura de um convênio com o Hospital Santa Lucinda a possibilidade de abrir 20 leitos na próxima semana. O governo pagará R$ 737,59 por dia para cada leito, o que representa R$ 442.554 por mês. As estatísticas foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Para o município de Presidente Prudente, o juiz Darci Lopes Beraldo acatou liminar no último dia 3 obrigando o estado a abrir pelo menos dez leitos adicionais de UTI destinados a pacientes com coronavírus e no hospital regional da cidade, sob pena de multa diária de R$ 100 mil caso a decisão não fosse cumprida em 24 horas. A Secretaria de Estado da Saúde destinou dez leitos adicionais de UTI, dobrando a capacidade de atendimento.

Em Campinas, a taxa geral de ocupação de leitos de UTI exclusivos para o coronavírus aumentou de 58,8% em 27 de novembro para 84,46% na sexta (11). A cidade tem 45.989 casos confirmados e 1.409 mortes provocadas pela Covid-19.

No litoral de São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTI na rede privada alcançou 74% em Santos, ficando em 42% na rede pública. A cidade tem 26.929 casos confirmados e 828 óbitos.

