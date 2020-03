Coronavírus: Campeonato Paulista é suspenso por tempo indeterminado

247 - O Campeonato Paulista está interrompido por tempo indeterminado a partir desta terça-feira por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. A decisão foi tomada em uma reunião entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes. O clássico de Campinas (SP) entre Guarani e Ponte Preta, nesta segunda, às 20 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com portões fechados, será o último jogo disputado antes da pausa. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Na última sexta-feira, a FPF já havia fechado os portões dos estádios na capital para evitar aglomeração de pessoas. Os jogos São Paulo x Santos e Corinthians x Ituano foram disputados sem a presença de torcedores.

A reportagem também informa que faltam duas rodadas para o final da fase de grupos do Paulistão. Na classificação atual, o Santo André tem a melhor campanha, com 19 pontos. Santos, São Paulo e Bragantino lideram os seus respectivos grupos. O Palmeiras também tem 19 pontos, mas está em segundo lugar de sua chave porque tem uma vitória a menos do que o Santo André.