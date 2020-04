Coronavírus: região de protesto bolsonarista concentra 49% de infectados em Niterói

Em razão do isolamento social, a cidade possui apenas 167 casos confirmados, mas protestos colaboraram para propagação do vírus edit

Revista Fórum - Icaraí, um dos bairros mais abastados da cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, e seus bairros vizinhos concentram 48,5% dos casos de infecção pelo novo coronavírus no município. No dia 15 de março, bolsonaristas convocaram manifestação na orla do bairro e naquela mesma semana foi visto um salto no número de casos.

O protesto foi mobilizado pelo deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ), então pré-candidato à Prefeitura de Niterói apoiado por Bolsonaro. A manifestação que irrompeu o isolamento social não teve grande alarde, mas parece ter gerado consequências.

Mesmo com indicação da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro, apoiadores do presidente mobilizaram atos no dia 15 de março e a região escolhida em Niterói foi a Praia de Icaraí. Icaraí é um dos bairros com o maior índice de idosos do Brasil (cerca de 25%).

Leia mais na revista Fórum.

