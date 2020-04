Coronavírus: enfermeira morre em SP; ‘partiu e deixou duas crianças pequenas’, diz colega

“Trabalhava há ano aqui no hospital e foi até o fim”, reforçou a enfermeira Vivian Cristina, que trabalha no Hospital Cidade Tiradentes edit

247 - Enfermeira Vivian Cristina relatou a morte por coronavírus da enfermeira Glória no Hospital Cidade Tiradentes, na periferia de São Paulo. “Adeus glória hospital cidade Tiradentes está luto, aos familiares nosso carinho e respeito pela profissional que vc sempre foi, luto”, disse em postagem no Facebook.

Vivian publicou um vídeo onde desabafa sobre a situação. Ela alega “falta de consciência” dos moradores do bairro onde mora. “Estão tratando [o coronavírus] como se fosse uma gripezinha qualquer”. Ainda disse que as pessoas estão aproveitando a quarentena para sair nas ruas do bairro e aproveitar.

A enfermeira ainda relata que a companheira de trabalho era “mãe, filha e esposa”. “Glória partiu e deixou duas crianças pequenas”, afirmou chorando. “Trabalhava há ano aqui no hospital e foi até o fim”, reforçou. Por isso, a enfermeira pediu: “fiquem em casa” para ajudar os profissionais de Saúde. Veja.

