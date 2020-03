Coronavírus: familiares da primeira vítima relatam descaso do governo

247 - Familiares da primeira vítima fatal do novo coronavírus no Brasil informam que ainda não realizaram os exames para a covid-19, e reclamam da ausência de acompanhamento do governo. A informação é da revista Exame, desta sexta-feira (20).

Na casa do porteiro aposentado de 62 anos de idade, primeira vítima fatal do novo coronavíus no Brasil, moravam seis familiares: pai, mãe e quatro irmãos.

Os parentes afirmam que não há acompanhamento da mãe, de 82 anos de idade, que chegou a ser hospitalizada, mas foi liberada no mesmo dia. “A mãe e os dois irmãos não estão tendo acompanhamento nenhum. Não há o menor suporte. São os próprios familiares que estão cuidando deles”, afirma o advogado da família, Roberto Domingues Junior.