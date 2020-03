Coronavírus: primeira vítima não viajou ao exterior e apresentou sintomas há uma semana

A vítima da primeira morte de coronavírus no País, que aconteceu no estado de São Paulo, não tinha histórico de viagens ao exterior. De acordo com o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, o caso está sendo tratado como caso de transmissão comunitária do vírus edit

247 - A vítima da primeira morte de coronavírus no País, que aconteceu no estado de São Paulo, não tinha histórico de viagens ao exterior. De acordo com o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, o caso está sendo tratado como caso de transmissão comunitária do vírus. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular da capital paulista. As secretarias estaduais de Saúde espalhadas pelo País confirmam pelo menos 314 casos da doença. A do estado de São Paulo confirma ao menos 162 casos.

O rapaz de 62 anos morava na cidade de São Paulo e apresentava histórico de diabetes e hipertensão. Também tinha hiperplasia prostática, um aumento benigno da próstata que não é uma doença, mas uma algo comum em homens mais velhos que pode causar infecções urinárias.

"Temos que repensar cada vez mais as medidas de prevenção, principalmente por se tratar de um óbito comunitário", declarou o secretário.