Coronavírus registra quatro mortes, todas em São Paulo

São Paulo registrou mais três mortes nesta quarta-feira (18) em decorrência do coronavírus, totalizando quatro vítimas em todo o país

247 - O estado de São Paulo registrou três mortes pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (18), totalizando quatro vítimas fatais da doença. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

A capital registra mais de 240 casos confirmados e mais de 2 mil suspeitos. As três mortes registradas nesta quarta são de homens, com problemas de saúde anteriores e idades de 65, 81 e 85 anos. O paciente de 81 anos é morador do município de Jundiaí e os demais de São Paulo. Todos foram atendidos por hospital privado.

A prefeitura de São Paulo decidiu pelo fechamento do comércio. "As lojas poderão continuar a funcionar para balanços, entregas delivery, inventário, pequenas reformas. Mas atendimento presencial fica proibido a partir de sexta-feira", esclarece o prefeito de São Paulo, Bruno Covas.